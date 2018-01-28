بالفيديو.. فيفي عبده تسخر من شنب رجاء الجداوي

نورة الشهري (صدى):

سخرت الفنانة فيفي عبده ، من شنب الفنانة رجاء الجداوي والفنان هاني شاكر ، عبر مقطع فيديو نشرته بصفحتها الشخصية في انستجرام .

وظهرت فيفي في الفيديو مع أصدقائها في المقطع وهم يلهون بأحد التطبيقات على الهاتف الذكي الذي يضيف ايموجي يظهر فيه الاشخاص بشارب طريف.

وكالعادة، ظهرت فيفي بكامل عفويتها وهي تخاطب أصدقائها وسط ضحكاتهم وخفة دم الجداوي، ورغم سعيها كي لا تظهر بالشارب إلا ان فيفي بدت في غاية الطرافة بالنسبة للمشاهدين، الّذين أشادوا بخفة دمها، معبرين عن إعجابهم الشديد بعفويتها.