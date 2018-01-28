الأمير تركي بن ناصر يؤكد ولائه المطلق وبيعته لخادم الحرمين وولي العهد

نايف السالم(صدى):

قال الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز ، في خطاب رفعه للملك: ” أؤكد لكم ولائي المطلق وبيعتي لكم ولولي العهد أعانه الله.”

كما شكر ” بن ناصر ” ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ما وجده من عدل وإنصاف، أثناء توقيفه بفندق الريتز كارلتون، مؤكدًا أنه سيبقى وطننا الغالي حصنًا منيعًا أمام كل محاولات الحاقدين والحاسدين والعملاء.

ويذكر أن الأمير تركي بن ناصر، هو أحد الأمراء الموقوفون على خلفية قضايا الفساد، بفندق الريتز كارلتون.