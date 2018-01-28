عودة رئيس مجلس إدارة ” MBC ” إلى منزله
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة قنوات ” MBC ” ، سام بارنيت، أمس السبت، أن رئيس مجلس الإدارة وليد آل إبراهيم، عاد إلى منزله، مشيرًا إلى أن الآن برفقة أسرته.
وأضاف ” بارنيت ” ، ” نزف إليكم خبر عودة وليد آل إبراهيم إلينا، وهو الآن برفقة أفراد عائلته في الرياض، آملين لهم دوام العافية والصحة والسرور وراحة البال.
وجدير بالذكر، أنه تم توقيف وليد آل إبراهيم، أثناء الحملة التي شنتها المملكة لمكافحة الفساد.
رااايق[ عدد التعليقات: 3549 ] نشر منذ 3 ساعات
وجدير بالذكر، أنه تم توقيف وليد آل إبراهيم، أثناء الحملة التي شنتها المملكة لمكافحة الفساد ****
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طـــــــــــــيـــــــب ****
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 629 ] نشر منذ 2 ساعتين
وأنا آقول وش في القنوات الإمبيسية لافة يسار واجد وآثاريه من هذه القيادات العليا التي وضعتها في هذا السياق