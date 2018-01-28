عودة رئيس مجلس إدارة ” MBC ” إلى منزله

عادل الحربي(صدى):

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة قنوات ” MBC ” ، سام بارنيت، أمس السبت، أن رئيس مجلس الإدارة وليد آل إبراهيم، عاد إلى منزله، مشيرًا إلى أن الآن برفقة أسرته.

وأضاف ” بارنيت ” ، ” نزف إليكم خبر عودة وليد آل إبراهيم إلينا، وهو الآن برفقة أفراد عائلته في الرياض، آملين لهم دوام العافية والصحة والسرور وراحة البال.

وجدير بالذكر، أنه تم توقيف وليد آل إبراهيم، أثناء الحملة التي شنتها المملكة لمكافحة الفساد.