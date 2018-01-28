عرض أزياء للموضة المحتشمة يقدمه مسلمات بباريس

نورة الشهري(صدى):

أُقيم لأول مرة في عاصمة الموضة باريس، عرض أزياء للموضة ” المُحتشمة ” ، كما قامت النساء المسلمات بارتداء الملابس وتقديم العرض الخاص به.

احتوت الملابس علي حلي ملونة وسراويل وأثوابًا تكسو أرجلهن، وأتاح العرض مساحة لإلقاء الضوء على أزياء من الشرق الأوسط وآسيا.

كما صرحت ” هند جوادر ” مديرة العرض ، بأن الإقدام على هذه الخطوة جاء لإيجاد سوق فرنسية للاستيراد وأخرى للتصدير، مشيرة إلى ” أن رفض فرنسا للموضة المحتشمة لا علاقة له بالموضة ذاتها بل له علاقة بالدين ” .