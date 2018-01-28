بالفيديو.. فنانة مصرية تكشف عن موقف سئ لصديقتها مع زوجها الغيور

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة المصرية أروى جودة خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” قعدة رجالة ” تقديم الفنانيين أحمد فهمي وكريم فهمي وباسل خياط ، عن موقف مؤسف وغريب تعرضت له صديقتها مع زوجها، بعدما تركت العمل من أجله.

وقالت أروى، إن صديقتها كانت ناجحة في عملها وكانت تترقى باستمرار وقابلت زميل لها وأحبته وتزوجا واستمرت في النجاح في عملها إلا أنه أصيب بالغيرة منها، وأخذ يقلل من نجاحاتها ومجهودها ويتهمها بالتقصير في المنزل، حتى طلب منها أن تترك العمل من أجل بيتها وأطفالها.