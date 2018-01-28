بالصور.. اطلاق نظام بناء ليف كهربائي خاص بك من ” نيسان “

متابعات(صدى):

نيسان طرحت بالفعل الجيل الثاني من ليف في بعض الأسواق العالمية، حيث أطلقت الشركة برنامج إلكتروني يسمح لك ببناء السيارة أونلاين بالمواصفات التي تناسبك قبل شرائها.

بإمكان العملاء الاختيار بين ثلاث مستويات من الفخامة، S و SV و SL، بمزايا مختلفة قليلا لكل مستوى، مع اشتراكهم جميعا في نفس الموتور الكهربائي وحزمة البطاريات وقوة الأحصنة ومجال السير.

نبدأ بنسخة S، والتي يبدأ سعرها في الأسواق الأمريكية من 30,000 دولار – ما يعادل 113,000 ريال، بمزايا قياسية تشمل كبح تلقائي للطوارئ ودواسات إلكترونية وشاشة عرض بطول 17 إنش ونظام تحكم أوتوماتيكي في المناخ.

وتبدأ نسخة SV من 32,500 دولار – ما يعادل 122,000 ريال، بإضافات مميزة مثل جنوط بطول 17 بوصة ونظام ملاحة نيسان ومنفذ سريع للشحن وتطبيقات أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وتحكم ذكي في السير.

وأخيرا تبدأ النسخة الأكثر فخامة SL من 36,200 دولار – 136,000 ريال، بنظام رصد النقطة العمياء ومقاعد جلدية ونظام Bose الصوتي الفاخر ومصابيح LED.. ويُذكر أن مجال السير الكهربائي لجميع النسخ يصل إلى 241 كيلومتر للشحنة الواحدة، مع ملاحظة أن كل ساعة في شحن البطارية تؤدي إلى 35 كيلومتر.

