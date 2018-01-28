أمجد طه يفتح النار على أردوغان ويصفه بـ ” الأحول “

نايف السالم(صدى):

هاجم الخبير الاستراتيجي والسياسي، أمجد طه، اليوم الاحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ بسبب تصريحاته الزائفة حول مشكلات الوطن العربي، منتقدًا أكاذيبه التي يطلقها حول قضايا الدول العربية على رأسهم سوريا وفلسطين.

وقال ” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” قال الموصل خط أحمر ثم ارسل التركمن مع الحشد الشعبي لهدم بيوت المدنيين، قال حماه خط أحمر ثم انضم إلى تحالف إيران قطر روسيا لإستهداف شعب سورياوالمنطقة “.

وتابع: “قال القدس خط أحمر ثم قصف الاطفال والنساء في عفرين ويحاول احتلال أراضي عربية.. هل عرفتم من هذا الأحول؟ “.