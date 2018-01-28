وفاة امرأة إثر حريق بعمارة سكنية في حي الشوقية

حسين العلي(صدى):

صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة الرائد نايف الشريف بوقوع حادث حريق في عمارة بحي الشوقية، وذلك في تمام الساعة التاسعة والدقيقة الخمسون من يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر جمادى الأولى.

وأضاف أن ” الحادث كان عبارة عن اشتعال النار بغرفة بالدور الأول من عمارة مكونه من أربعة ادوار مأهولة بالساكنين تمت السيطرة على الحادث واخماده وإخلاء جميع قاطني العمارة من الساكنين نتيجة لكثافة الادخنة المنبعثة من السكان “.

يذكر أنه نجم عن الحادث وفاة امرأة من إحدى الجنسيات الأفريقية وقد باشر فريق التحقيق بالإدارة إنهاء إجراءات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.