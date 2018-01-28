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حيلة جديدة للنساء كي يحصلن على الطلاق

حيلة جديدة للنساء كي يحصلن على الطلاق
أبو ظبي(صدى):

أقدمت زوجة إماراتية على استخدام حيلة ماكرة ، للحصول على الطلاق من زوجها الذي رفض طلاقها لإذلالها .

وقامت الزوجة بالتسلل إلى غرفة زوجها التي ينام بها منفصلة عنها ، واخذت هاتفه مٌرسلة رسالة نصية إلى هاتفها كتبت بها ” أنتٍ طالق طالق طالق ” ، جاء ذلك بعد أن اخبرها أحد الشيوخ بفتوى أن الطلاق بالهاتف يقع ويقر به القاضي ” بشرط أن يكون الزوج قاصداً الطلاق ولديه نية حقيقية للأنفصال ” .

وعقب تقديم الزوجة رسالة الطلاق لإحدى المحاكم في دبي ، تم توجيهها وزوجها لقسم الإصلاح والتوجيه الأسري ، وأثناء مواجهتها أعترفت الزوجة بفعلتها ، ما أدى إلى فشلها في إثبات إدانة الزوج في الطلاق .

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1031 ] نشر منذ 48 دقيقة

وليه يذلها الزواج ماهو بالاكراه وهو مبين مايبها لانه منفصلين كلا بغرفه خلاص امساك بمعروف او تسريح باحسان
والله المستعان ❤️

[ عدد التعليقات: 3543 ] نشر منذ 26 دقيقة

نعم أمساك بمعروف أ تسريح بأحسان ***

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