حيلة جديدة للنساء كي يحصلن على الطلاق
أقدمت زوجة إماراتية على استخدام حيلة ماكرة ، للحصول على الطلاق من زوجها الذي رفض طلاقها لإذلالها .
وقامت الزوجة بالتسلل إلى غرفة زوجها التي ينام بها منفصلة عنها ، واخذت هاتفه مٌرسلة رسالة نصية إلى هاتفها كتبت بها ” أنتٍ طالق طالق طالق ” ، جاء ذلك بعد أن اخبرها أحد الشيوخ بفتوى أن الطلاق بالهاتف يقع ويقر به القاضي ” بشرط أن يكون الزوج قاصداً الطلاق ولديه نية حقيقية للأنفصال ” .
وعقب تقديم الزوجة رسالة الطلاق لإحدى المحاكم في دبي ، تم توجيهها وزوجها لقسم الإصلاح والتوجيه الأسري ، وأثناء مواجهتها أعترفت الزوجة بفعلتها ، ما أدى إلى فشلها في إثبات إدانة الزوج في الطلاق .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26218 ] نشر منذ 1 ساعة
يخي طلقها
ماتبيك غصب يعني
خلها تروح للي هي تبيه
بكرة تتحسف وتندم وتتمنى ترجع تحب تراب ارجولك.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1031 ] نشر منذ 48 دقيقة
وليه يذلها الزواج ماهو بالاكراه وهو مبين مايبها لانه منفصلين كلا بغرفه خلاص امساك بمعروف او تسريح باحسان
والله المستعان ❤️
رااايق[ عدد التعليقات: 3543 ] نشر منذ 26 دقيقة
نعم أمساك بمعروف أ تسريح بأحسان ***