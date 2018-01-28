مواطن يروي قصة تحوله من حارس مدرسة إلى حاصل على بكالوريوس

نايف السالم(صدى):

روى المواطن عطية الله الفهمي، قصة تحوله من حارس لإحدى المدارس إلى حاصل على درجة البكالوريوس، موضحاً أنه حصل على الشهادة الابتدائية من إحدى المدارس في القرية.

وأشار خلال لقاءه ببرنامج ” صباح السعودية ” ، إلى أن انتقل إلى مكة المكرمة بعد حصول على الابتدائية؛ للبحث عن عمل، حيث انقطع عن الدراسة حتى عام 1429 هـ.

وأضاف ” عطية ” ، أن درس المتوسطة بالنتساب بعد ذلك، ثم الثانوية ثم الجامعية، ليكون حاصلاً على درجة البكالرويوس، مؤملاً أن يكمل حتى الحصول على المجاستير والدكتوراه.

وأوضح أن أسرته ساندته كثيراً في رحلة دراسته، وتحملوا غيابه وانشغاله التام في بعض أوقات الصيف.

httpsv://youtu.be/hnAg7aHJH7E