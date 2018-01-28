مقاتلة كردية تلقن قوات الاحتلال درسا في الوطنية

دمشق(صدى):

أعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد، أن آفستا خابور وهي مقاتلة في صفوف وحدات حماية المرأة الكردية، عملية ضد قوات الاحتلال التركي.

وأشارت القوات، إلى أن ” خابور ” قامت بتفجير نفسها أمام دبابة تركية جنوب غرب عفرين السورية، أسفر عن تدمير الدبابة ومقتل من فيها، وذلك أمس السبت.

وتستمر تركيا في عملياتها العسكرية على عفرين، الأمر الذي أدى إلى مقتل العشرات ونزوح الآلاف، وزود الحرب الأهلية في سوريا المستمرة قرابة 7 سنوات.