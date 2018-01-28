بالصور.. أحدث موضة في الـ ” فوتو سيشن ” للعرائس

متابعات(صدى):

أكدت ” ماريانا زامبيري ” ، وهي مصورة فوتوغرافية في تصريحات إعلامية ، أن فكرة “ فوتو سيشن ” لحيوانك الأليف يوم زفافك جاءت من صور زفافها، فهي لم تتخيل عدم مشاركة قطها ” آرثر ” يوما كهذا، ” أنا أحب آرثر كثيرا ويوم زفافي لم أتخيل عدم مشاركته لي لحظات مهمة كهذه، بعد انتهاء الحفل أخذت بعض الصور الخاصة لنا معا أنا وآرثر، وحين شاهدت صديقاتي الصور أعجبتهن الفكرة وبالفعل بدأت في تنفيذها ” .

وقد جمعت عددا من صور الزفاف لصديقاتها مع حيواناتهن الأليفة، حيث تقوم بالإعداد لجلسة تصوير خاصة للعروس قبل أو بعد حفل الزفاف وتطلق على جلسة التصوير اسم الحيوان الأليف، وتقول ماريانا: ” عندما يتعلق الأمر بالقطط، ينتاب بعض الفتيات الخوف، فالقطط يمكنها أن تحاول اللعب معها أثناء التصوير، ما قد يتسبب في تمزيق فستان الزفاف؛ لكن الأمر لم يكن بهذه الصعوبة، فكل جلسات التصوير التي قمت بها من أجل صديقاتي تحلت القطط بالهدوء “.

ونشرت ماريانا الصور التي التقطتها لصديقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقول إنها نالت إعجاب العديد من الفتيات، وكانت بالنسبة لهن فرصة لمشاركة مثل هذه الأوقات المهمة مع حيواناتهن الأليفة.