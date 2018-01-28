” الأغذية ” تتصدر واردات ميناء ” جدة ” لـ 2017

نايف السالم(صدى):

احتلت الأغذية واردات ميناء جدة الإسلامي للعام 2017، حيث بلغت أكثر من 13 ملين طن، من إجمالي ما يقارب 56 مليون طن، من البضائع المختلفة.

وارتفعت مؤشرات العملية التشغيلية في الميناء، خلال العام الماضي، وبلغ إجمالي أعداد الحاويات التي تم مناولتها 4.383.497 حاوية قياسية بزيادة بلغت نسبتها 0.5%.

ومن الجدير بالذكر أيضًا، أن إجمالي بضائع المسافنة وصل إلى 22.219.536 طنًا، بزيادة بلغت نسبتها 20.76%، كما بلغ إجمالي الحبوب السائبة المناولة 3.965.661 طنًا، بزيادة بلغت نسبتها 5.6%.