” الحمص ” سام دون طهي

متابعات(صدى):

أكدت السويدية ” جيني دامبيرغ ” خبيرة التغذية، ومؤلفة كتب الطبخ، على خطورة تناول الحمص نيئاً دون تسوية، وذلك نظراً لاحتوائه على المادة السامة والتى تعرف باسم ” فازين ” ، كذلك يحتوى الحمص على المادة ذات المرارة الشديدة و المعروفة باسم ” صابونين “.

وأوضحت ” دامبيرغ ” أن الحمص يتميز بكونه طعاماً خارقاً، يزخر بالبروتينات والألياف الغذائية، بالإضافة لأنه قليل الدهون، مشيرة إلى أن المواد السامة المتضمنة داخله لا يزول خطرها إلا فى حالة الطهى.

كما لفتت خبيرة التغذية لأن الحمص يعد كنزاً من المعادن والفيتامينات، لأنه غني بالحديد والكالسيوم والماغنيسيوم والزنك وحمض الفوليك وفيتامين A و B6 و C و E و K.

ومن ناحية أخرى، دائماً ما ينصح خبراء البشرة والعناية بالوجه، بإدخال الحمص في تصنيع الكريمات المختلفة، حيث أنه يعمل على تقليل التجاعيد، وعلاج مشاكل البشرة الدهنية وامتصاص نسبة الزيت الزائدة، وهو الأمر الذى يمنح البشرة الدهنية صفاءً ونضارةً، ويساعد فى الوقت ذاته على ازالة التورم والإحمرار من الوجه، كما يعمل على استرخاء عضلات الوجه المشدودة.