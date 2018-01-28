ضبط 9 تعديات على أراضي حكومية في المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

تمكنت بلديات أحد والفريش والمندسة التابعة لأمانة المدينة المنورة، من ضبط 9 مواقع اعتداءات على أراضي حكومية بمساحة 220000م2.

وأوضحت البلديات أن الفرق الرقابية التابعة لبلدية أحد قامت أثناء جولاتها الميدانية بضبط 3 اعتداءات على أراضي حكومية عبارة عن تحديد أراضي بحواجز ترابية وأسلاك شائكة في مركز النقمي.

كما تم ضبط اعتداءين عبارة عن حواجز ترابية محاطة بأسلاك شائكة في مركز الفريش، و4 اعتداءات عبارة عن حواجز ترابية وأخشاب في مركز المندسة.

وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال على مركز طواريء الأمانة 940.