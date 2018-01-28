آبل تصدر قرارا بتطبيق القيمة المضافة على ” iCloud “

نورة الشهري(صدى):

أصدرت شركة ” آبل” قرار بتطبيق الضريبة المضافة على خدمة ” Icloud ” ، وذلك ابتداءً من يوم 26 فبراير المقبل.

كما أرسلت الشركة بريداً إلكترونياً لفريق مطوري التطبيقات على هواتف آيفون وأجهزة آيباد، مشيرة إلى أنه سيتم تغيير سعر الاشتراك الشهري لخطة مساحة ” iCloud ” بسبب الضريبة الجديدة على الخدمات الإلكترونية .

مع العلم أن البلدان التي أدخلت ضريبة القيمة المضافة أو قامت بتغييرها للسلع عبر الإنترنت هي : أرمينيا 20 % وبيلاروسيا 20 % والمملكة 5 % وسويسرا تغيرت من 8 % إلى 7.7 % وتركيا: 18 % والإمارات العربية المتحدة 5 %.