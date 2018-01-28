بالفيديو.. حشد عسكري يتجه إلى القصر الرئاسي في عدن

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر يمنية، عن انطلاق حشد عسكري مهيب نحو القصر الرئاسي في المعاشيق بعدن، وذلك بعد الاشتباكات العنيفة التي وقعت طوال صباح اليوم بعد القوات الشرعية ومليشيا المجلس الانتقالي.

وأوضحت مصادر، أن الوضع أصبح مستقراً في العاصمة المؤقتة، تحت سيطرة الجيش اليمني.

وكان رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، قد دعا قوات التحالف الوطني إلى التدخل لإنقاذ عدن، مؤكداً ان ما يحدث يخدم إيران ومليشيا الحوثي الإرهابية.