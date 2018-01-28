بالفيديو.. بائع خضار بالجوف: نشعر براحة وأمان بعد طرد الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

قال بائع الخضار حاشد فهد من أبناء محافظة الجوف اليمنية، في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم كانوا يعانون من وجود ميليشيا الحوثي بسوق خضار اليتمة.

وأضاف ” حاشد ” ، ” الحوثيين كانوا لا يخلونا نتمشى بالليل أما الآن نخرج بأمان في أي وقت ” ، مؤكدًا على أن أشغالهم وعملهم كان متوقف وعانوا الكثير من بطش وإرهاب الميليشيا.

وتابع بائع الخضار، أنهم يشعرون براحة وأمان بعد طرد الحوثيين من اليتمة، حيث تسير الحياة هادية خالية من الإرهاب ويستطيع التجول في أي مكان بالبلدة دون الخوف من بطش الحوثيين.