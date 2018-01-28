” فيديوجراف ” إرشادي للمعلمين لإدخال رغبات النقل الخارجي

علي القحطاني(صدى):

أوضح الحساب الخاص بالإدارة العامة لشؤون المعلمين، اليوم الأحد، طريقة إدخال رغبات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية.

وأشارت ” المعلمين ” إلى سبع خطوات أولية لطلب النقل الخارجي، وهي: الدخول على النظام بحساب المعلم ثم الدخول على أيقونة خدمات شؤون المعلمين، وتأكيد إقرار صحة البيانات.

وتابعت ” المعلمين ” ، ثم اختيار رغبات النقل الخارجي، واختيار ” إضافة ” في حال في إضافة رغبات النقل، ثم اختيار الرغبات وترتيبها حسب الرغبة، وأخيرًا اختيار إغلاق وطباعة الاستمارة.

كما أظهر الفيديوجراف في خطوات تفصيلية لاحقة، طريقة إدخال رغبات النقل الخارجي وطلب ” لم الشمل ” .

