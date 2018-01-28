فلكية جدة: سطح الشمس خالي من البقع لليوم الثامن على التوالي

نايف السالم(صدى):

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن سطح الشمس خالي من البقع لليوم الثامن على التوالي، وذلك امتداماً لسلة اختفاء البقع التي بدأت عام 2016.

وقالت الجمعية في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” اليوم الأحد 28 يناير 2018 سطح الشمس خالي من البقع لليوم الثامن على التوالي كما في الصورة بسماء مدينة جدة وهو امتداد لسلسلة اختفاء البقع التي بدأت عام 2016 واصبحت ملاحظة في 2017 وذلك مع اتجاه الشمس نحو الحد الأدنى لنشاطها المتوقع في 2019 – 2020 وهو حدث طبيعي ضمن الدورة الشمسية ” .