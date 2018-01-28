مجلس ” عيدروس ” الانقلابي يطعن الشرعية خدمة للمشروع الإيراني

فهمي محمد(صدى):

كشف الصحفي اليمني ياسر الحسني، اليوم الاحد، عن مخطط إيران؛ لقلب الأوضاع في اليمن، من خلال خلق معركة في عدن بقيادة عيدروس الانقلابي، حسبما ذكر.

وقال ” الحسني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” بينما القوات الشرعية والتحالف مستمرة في معركة تحرير تعز والساحل العربي من المليشيات الحوثية ، يطعن مجلس عيدروس الانقلابي الشرعية والتحالف في الظهر من خلال الهجوم على مقار الدولة في العاصمة عدن ، خدمة للمشروع الإيراني “.

وشهدت عدن، منذ صباح اليوم، ارتفاع وتيرة الاشتباكات، حيث تم تفجير طقم تابع للحماية الرئاسية بالقاعدة الإدارية بخورمكسر، واستهدف الحزام الأمني اللواء من جبل حديد.