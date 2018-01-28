مجلس ” عيدروس ” الانقلابي يطعن الشرعية خدمة للمشروع الإيراني
كشف الصحفي اليمني ياسر الحسني، اليوم الاحد، عن مخطط إيران؛ لقلب الأوضاع في اليمن، من خلال خلق معركة في عدن بقيادة عيدروس الانقلابي، حسبما ذكر.
وقال ” الحسني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” بينما القوات الشرعية والتحالف مستمرة في معركة تحرير تعز والساحل العربي من المليشيات الحوثية ، يطعن مجلس عيدروس الانقلابي الشرعية والتحالف في الظهر من خلال الهجوم على مقار الدولة في العاصمة عدن ، خدمة للمشروع الإيراني “.
وشهدت عدن، منذ صباح اليوم، ارتفاع وتيرة الاشتباكات، حيث تم تفجير طقم تابع للحماية الرئاسية بالقاعدة الإدارية بخورمكسر، واستهدف الحزام الأمني اللواء من جبل حديد.
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