8 طرق للتعامل مع الأشخاص السلبية بذكاء

نورة الشهري(صدى):

قالت خبيرة في العلاقات الاجتماعية ، أنه قد يتأثر نجاح الأشخاص في مجال العمل بطباع الزملاء المحيطين بهم. وتتنوع طباع هؤلاء بين الجيدة والسيئة.

لذا من الضروري تعلّم كيفية التعامل مع الجميع، وخصوصاً مع ذوي الشخصيات السلبية، بذكاء من أجل ضمان تحقيق الأهداف العملية والتطور المهني بعيداً عن الخلافات. ويمكن ذلك من خلال تطبيق بعض النصائح الضرورية.

1 الحفاظ على مسافة فاصلة

إذا كانت إحدى زميلاتك تشكو بشكل دائم وتركز على المصاعب التي تواجهها بدلاً من السعي إلى إيجاد الحلول، حاولي أن تحافظي على مسافة تفصلك عنها وألا تتحدثي إليها يومياً. كذلك من المفيد جداً أن تسأليها عن الطريقة التي ستعتمدها لحل مشكلاتها. فهذا قد يساعدها على تعديل مسارها وعلى النظر إلى الأمور بتفاؤل وإيجابية.

2 أرسمي الحدود

إذا كانت زميلتك في العمل تتسم بالسلبية، حاولي أن ترسمي لها حدوداً لا يمكنها تخطيها في التعامل معك. دعيها تفهم بطريقة لطيفة أنه لا يمكنها التحدث إليك مثلاً في بعض الأوقات أو أنك لا تحبين التطرق إلى موضوع معين.

3 سيطري على انفعالاتك

اعلمي أن أكثر الأشخاص ذكاءً هم أولئك الذين يمكنهم السيطرة على انفعالاتهم في مواجهة المواقف السلبية. ففي حال لم تتمكني من ذلك قد يدفعك الشخص السلبي إلى خوض معركة معه. وفي هذه الحالة لن تكوني الرابحة، بل إنّك قد تخسرين الكثير على المستوى المعنوي وعلى مستوى حضورك في مكان العمل.

4 التركيز على الحلول بدلاً من المشكلات

في حال كان عليك التعامل مع زميلة ذات طباع سلبية في مكان العمل، من الخطأ أن تركزي على هذه الطباع والمشكلات التي تسببها لك. ومن الأفضل أن تحاولي إيجاد الحلول العملية لهذا الوضع، أي التي تساعدك على الحفاظ على العلاقة مع هذه الزميلة ولا تسيء إلى أهداف العمل. فهذا يجعلك أكثر فعالية ويحدّ من حدوث الخلافات.

5 عدم النسيان

قد يتناسى الأشخاص الأذكياء أخطاء الآخرين، إلا أنّهم لا ينسونها لأنهم يفضلون تعلّم الدروس منها من أجل عدم مواجهتها مجدداً. فإذا كنت من هؤلاء وكانت زميلتك سلبية بطبعها وطريقة تفكيرها، لا تثيري معها بشكل متكرر المواضيع التي تجعلها تبدأ بالشكوى أو تثير الخلافات بينكما.

6 تجنبي الأفكار السلبية

قد تمتصين أحياناً سلبية الآخرين. ولكي تتجنّبي ذلك، لا تظهري اهتمامك بالطريقة التي يعتمدها هؤلاء في التعامل معك، بل ركّزي على حوارك الداخلي. فما تقولينه لنفسك يجعلك تتأثرين بالأجواء السلبية أو تبتعدين عنها. إذاً لا تفكري مطولاً في إساءات الأشخاص المحيطين بك لأن هذا لا يعود عليك بأي فائدة.

7 النوم بشكل جيد

لتتمكني من التخلص من التوتر الذي قد يسبب الأشخاص السلبيون شعورك به، عليك أن تنامي بشكل جيد. فالنوم يساعدك على شحن ذكائك العاطفي وقدرتك على التعامل مع زميلتك السلبية بنجاح. كما أنه يجعلك أكثر حيوية وإيجابية وإبداعاً.

8 طلب المساعدة

إذا أردت التعامل مع الأشخاص السلبيين بنجاح، حاولي أن تطلبي المساعدة من آخرين إيجابيين. فهؤلاء ينظرون عادة إلى الأمور بطريقة فعالة وعملية. وهكذا يمكنهم أن يساعدوك على إيجاد الحلول المناسبة لكل المواقف الصعبة والمزعجة التي قد تواجهينها.