” واتساب ” تساعد مستخدميها في التخلص من الإزعاج

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت شركة ” واتساب ” عن إطلاق ميزة جديدة في التحديث المقبل من تطبيق الواتساب علي نظامي تشغيل ” أندرويد ” و ” ios ” ، تسمي ” قناة الإشعارات ” .

تعمل هذه الميزة علي تمكين المستخدم من التركيز علي الرسائل المهمة وتجاهل المحادثات المزعجة, كما تتيح هذه الخاصية للمستخدم 10 تصنيفات للإشعارات، حيث يمكنه التحكم في ظهور أو عدم ظهور الإشعارات لكل منها, و إعطائها درجات متفاوتة من الأهمية.

حيث أن الرسائل الأكثر أهمية سوف تصل للشخص بإشعار صوتي حتى ينتبه لها، أما الأقل أهمية تأتي بدون صوت.