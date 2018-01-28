” البنك السعودي ” يطالب بإصدار بطاقة ” مدى ” لدفع رواتب العمالة المنزلية

عادل الحربي(صدى):

قدم البنك السعودي للاستثمار، طلب لإصدار بطاقة ” مدى ” لدفع رواتب العمالة المنزلية؛ وذلك بزيارة أقرب فرع أو باتصالهم على الرقم 8001248000.

وأوضح البنك عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” اليوم الأحد، أن بطاقة ” مدى ” تسمح لصاحب العمل بدفع رواتب عمالته ومكافآتهم بسهولة وأمان، وتُصدر البطاقة للعمالة المنزلية كالسائقين والخادمات وغيرهم.

كما أشار إلى أن هذه البطاقة بالنسبة لأصحاب العمل، تغطي عملية دفع الرواتب كاملة من سحب النقد من أجهزة الصرف الآلي، أو استلامها من الفروع وحتى تقديم أي خدمات أخرى متعلقة بها لحاملي البطاقات.

ولفت الانتباه إلى أن بطاقة ” مدى ” تُتيح للعمالة المنزلية، التحكم في أموالهم بأمان، وذلك لما توفره من خيارات مختلفة لإدارتها براحة بال.