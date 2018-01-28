بالفيديو.. العثور على بقايا جثث الإرهابيين بالحد الجنوبي

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، عثور الجنود المرابطين بالحد الجنوبي، بقايا جثث مليشيا الحوثي الإرهابية من جماجم وهياكل عظمية.

يأتي ذلك بعد تطهير المرابطين في الحد الجنوبي، حدود المملكة الجنوبية من المليشيا الإرهابية، وتقدمهم بجميع الجبهات، حيث ينتهي الحال بالمتعدي على المملكة بالقتل أو الأسر أو الرفات.