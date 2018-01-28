بالفيديو.. العثور على بقايا جثث الإرهابيين بالحد الجنوبي
أظهر مقطع فيديو، عثور الجنود المرابطين بالحد الجنوبي، بقايا جثث مليشيا الحوثي الإرهابية من جماجم وهياكل عظمية.
يأتي ذلك بعد تطهير المرابطين في الحد الجنوبي، حدود المملكة الجنوبية من المليشيا الإرهابية، وتقدمهم بجميع الجبهات، حيث ينتهي الحال بالمتعدي على المملكة بالقتل أو الأسر أو الرفات.
بعد تطهير المواقع التي كان يتحصن بها خنازير المليشيات ومع تقدم الابطال قبالة الحدود بجميع الجبهات لا نتفاجأ يوماً بعد الاخر بالعثور على الجماجم والهياكل العظميه لعناصر المليشيات
وهذا مصير من يتعدى على حدود بلادنا الطاهره اما ان يكون قتيلاً أو أسير اً او يكون رفاتا pic.twitter.com/74SJ5iUiUp
— الحد الجنوبي نيوز (@alhadaljnobnewz) 28 January 2018
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