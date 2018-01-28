بالفيديو.. بكاء نانسي عجرم بسبب أداء أحد المشتركين
شهدت حلقة المواجهة الأخيرة ببرنامج مواهب الأطفال ” ذا فويس كيدز ” حالات منن بكاء ودموع للفرحة تارة وللحزن تارة أخرى ، ولم تتمالك الفنانة نانسي عجرم دموعها خلال الحلقة بسبب تأثرها بأداء أحد المشتركين.
وذلك حينما قدم الطفل يائيل القاسم أغنية ” خلصت الحكاية ” للمطرب آدم، وبرع في تقديمها بشكل جعل الجميع يتفاعل معه وهو على المسرح.
إلا أن نانسي لم تتمالك دموعها ولم تجد الكلمات التي تصف بها أداء يائيل القاسم، الذي أكدت أنه تميز بشكل لافت للنظر ووصل بإحساسه إلى الجميع.
وعلى الرغم من الأداء المميز الذي قدمه يائيل والذي تسبب في بكاء نانسي، إلا أن ذلك لم يشفع له في النهاية من أجل الفوز والصعود إلى العرض المباشر، بعدما اختارت نانسي كلا من جورج عاصي ولجي المسرحي .
نور[ عدد التعليقات: 2019 ] نشر منذ 2 ساعتين
م
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2019 ] نشر منذ 2 ساعتين
شتان بين من يبكي من خشية الله وبين من يبكي على أنغام الموسيقى وكلمات الأغاني عموما هي مسيحيه ماعليها شرهه وليس بعد الكفر ذنب
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15993 ] نشر منذ 2 ساعتين
😣😐
رااايق[ عدد التعليقات: 3543 ] نشر منذ 1 ساعة
تبكي * ولم تختارة * !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*
هذا يسمى البكاء اللي وراه صابونة * وزحلقتك ياااا يائيل القاسم ههههههههههههه
الدسك22[ عدد التعليقات: 309 ] نشر منذ 1 ساعة
موهبة في الولد
المفروض تسخر في حفظ كتاب الله بدلا من الغناء والشعر الفاحش البذئ الهابط والساقط الذي ليس فيه معنى
انما تكسب عن طريق المال الحرام