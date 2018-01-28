عدسات لاصقة لقياس نسبة السكر فى الدم ” بغمضة عين “

سول(صدى):

توصل باحثون بمعهد ” أولسان الوطني للعلوم والتكنولوجيا ” بكوريا الجنوبية، إلى ابتكار عدسات لاصقة ذكية تمكن مرضى السكري من مراقبة نسب الجلوكوز في الدم فقط ” بغمضة عين ” ، حيث تقوم فكرة عملها على رصد مستويات السكر في الدموع في الوقت الحقيقي، ثم إرسال النتائج لشاشة العدسة بشكل مباشر.

وأكد الباحثون الكوريون أن هذه العدسات ستكون بديلاً أفضل صحياً ونفسياً من الطريقة التقليدية المتمثلة فى سحب نقطة دم من أحد الأصابع، ووضعها في جهاز قياس مستوى السكر.

كما أوضحوا أن العدسة في حال أطفأ مصباح ” إل إي دي ” المدمج بها ضوءه، فهذا يعني أن المريض المرتدي للعدسات قد بلغ نسبة الجلوكوز مستويات عالية في دمه ، فترسل له تنبيهاً.

كما تؤدي العدسات وظيفتها في مراقبة نسبة السكر في الدم، بواسطة ما زود بها من أجهزة استشعارية نانونية لمراقبة نسب الجلوكوز، ودوائر لنقل الطاقة لاسلكياً، وكذلك شاشة لاسلكية تستجيب للتغيرات التي تحدث في نسب الجلوكوز، لتعرض النتائج في الوقت الحقيقي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، لفت الباحثون إلى وجود استخدامات أخرى لهذه العدسات، ومنها معرفة مواعيد تناول الدواء واستخدامها في مجال الواقع المعزز، وكذلك رصد العلامات البيولوجية عبر الهواتف الذكية.

من الجدير بالذكر، قيام الباحثون باختبار العدسات على الأرانب، موضحين إنها المرة الأولى التي يتم فيها عرض بيانات تتعلق بنسبة الجلوكوز على عدسات مرنة، فيما حاول الباحثون ابتكار عدسات ذكية صديقة للمستخدم، بها قدر من المرونة والأريحية، قادرة على مراقبة الجلوكوز لاسلكياً.