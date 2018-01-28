الصدمات النفسية تؤدي لأمراض القلب
كشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب،اليوم الأحد، عن تسبب الصدمات النفسية في أمراض القلب.
ونشر ” النمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” بعض الصدمات النفسية في الحياة تترك آثارا مؤلمه ومدمّره نفسيا وعضويا مثل الاكتئاب,التوتر,الألم المستمر,ضعف التركيز,الشتات الذهني ” .
وتابع : ” وتسبب كذلك ارتفاعا في حدوث امراض القلب؛ لذلك يجب على عوائل هؤلاء الاشخاص الاهتمام بعلاجهم عضويا ونفسيا “.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6989 ] نشر منذ 2 ساعتين
صحيح الصدمات مؤلمه وموت بطئ وانا اقول ليه قلبي ماعاد يتحمل ويتعبني من اي شي😢الله يكفينا الشرويعافي مرضى المسلمين😊
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1031 ] نشر منذ 38 دقيقة
الانسان ضعيف من يومه “وخلق الانسان ضعيفا”
شي طبيعي يتالم بصدمات الحياه
بس ومن يتوكل على فهو حسبه
والله الحافظ❤️