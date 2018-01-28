الصدمات النفسية تؤدي لأمراض القلب

أماني الغامدي(صدى):

كشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب،اليوم الأحد، عن تسبب الصدمات النفسية في أمراض القلب.

ونشر ” النمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” بعض الصدمات النفسية في الحياة تترك آثارا مؤلمه ومدمّره نفسيا وعضويا مثل الاكتئاب,التوتر,الألم المستمر,ضعف التركيز,الشتات الذهني ” .

وتابع : ” وتسبب كذلك ارتفاعا في حدوث امراض القلب؛ لذلك يجب على عوائل هؤلاء الاشخاص الاهتمام بعلاجهم عضويا ونفسيا “.