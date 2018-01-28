بالصور.. تتويج الجياد الفائزة في مهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي

تغطية وتصوير تركية البدر (صدى):

رعى رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي، الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ختام المهرجان في نسخته الخامسة، الذي اقيم وسط أجواء مفعمة بعشق الجياد، وفي منافسة كبيرة في مسابقات الجمال.

وفاز ببطولة الفحول «أبها قطر»؛ لمربط الأصول، بالمركز الأول والميدالية الذهبية، في حين جاء «خطاب الثاني»؛ لمربط الصواري، في المركز الثاني وحصل على الميدالية البرونزية، بينما جاء «دبليو إتش يورك»؛ لمربط العرب، في المركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية.

وفاز ببطولة الفحول للخيل السعودية الأصل والمنشأ «ليث ديراب»؛ لمربط العارض، في حين حصل على الميدالية الفضية خريصان عذبة؛ لمربط عذبة، بينما حصل على الميدالية البرونزية نشمي ديراب؛ لمترك القحطاني.

وفي بطولة الأفراس خطفت «الماجدة»؛ لمربط العارض، الميدالية الذهبية، بينما حصلت «جوهرة عذبة»؛ لمربط عذبة، على الميدالية الفضية، وحصلت «فاتن العزيزية»؛ لمبارك القحطاني، على الميدالية البرونزية.

وخطفت «دهيمة عذبة»؛ لمربط أبو نصية، الميدالية الذهبية في بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ، في حين جاءت الفضة من نصيب «شاهرة عذبة»؛ لمربط عذبة، وحققت البرونزية «هيئة العارض»؛ لمربط العارض.

وفي بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ، كان الذهب من نصيب «كاتب الجنادرية»؛ لمربط المسرة، في حين جاءت الفضة من نصيب «عطاس العوجاء»؛ لمربط العوجاء، بينما حقق البرونز «سلطان عذبة».

وتألق مربط المعود مجدداً، إذ حقق إنتاجه ذهبية وبرونزية نهائيات فئة الأمهار من عمر سنة، إذ نجح «إدميرال» العائدة ملكيته إلى مربط المعود، في تحقيق المركز الأول، ونال الميدالية الذهبية، في حين تمكن «دينار المعود» العائد ملكيته إلى مربط العويضة من تحقيق الميدالية الفضية، وجاء في المركز الثالث وحقق البرونزية «ماهر السيد» لمربط السيد.

وواصل مربط المعود التألق في نهائيات المهرات؛ إذ خطفت «فينيس أم أي» الميدالية الذهبية، في حين جاءت «ميار الرابعة» في المركز الثاني وخطفت الميدالية الفضية، وكلا المهرتين لمربط المعود، فيما جاءت «هيفا أد» في المركز الثالث وحصلت على الميدالية البرونزية. وفي نهائيات الأمهار حقق «قابل عذبة»؛ لمربط عذبة، الميدالية الذهبية، في حين حصل «ماداجسكار جي»؛ لمربط الأصول، على الميدالية الفضية، بينما جاء «مشعل أيه أم»؛ لمربط المحمدية، في المركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية.

وتوج المهر «أيهم الراجحية» بجائزة «الواهو» لأفضل إنتاج حقق الإنجازات الدولية.

وفي نهائيات الأفراس، حققت «دونا مولتا بيلا»؛ لمربط الصقران من دولة الكويت، الميدالية الذهبية، في حين جاءت «شيرين باي عيشة»؛ لمربط عذبة، في المركز الثاني وحققت الميدالية الفضية، بينما حلت «بنت هاذي الخالدية»؛ لـ«الوارسيا» في المركز الثالث وحصلت على الميدالية البرونزية.

وقدم فيصل العوض؛ مالك مربط الصقران، شكره الجزيل للأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز على المستوى الرفيع الذي ظهر به المهرجان، مشيراً إلى أن فوز فرسه «دونا مولتا بيلأ» ليس فوزاً لمربطه أو لدولة الكويت، وإنما فوز للجميع، وقال: «الفوز فوز الكل، وإن شاء الله نظهر بمظهر مشرف في البطولات المقبلة، فهناك بطولة «الجويت» وبعدها بطولات في «باريس» و«آخن»، ونسأل الله أن يوفقنا في جميع المحافل.

