ضبط 455 مخالفا وترحيل 105 ضمن حملة ” وطن بلا مخالف “

نايف السالم(صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، عن عدد مخالفي نظام الإقامة والعمل الذين تم ظبطهم ضمن حملة ” وطن بلا مخالف ” في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه تم ضبط 455.963 مخالفًا في جميع أنحاء المملكة، لافته إلى أنه تم ترحيل 104.488 مخالفًا منهم.

وأضافت أنه تم ضبط 294.270 مخالفًا لنظام الإقامة، و46.749 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و114.944 مخالفًا لنظام العمل، كما تم ضبط 6.417 شخصًا أثناء محاولة التسلل إلى المملكة عبر الحدود.

كما أشارت إلى أنه تم ضبط 927 شخصًا متورطين في نقل وإيواء مخالفي الأنظمة والتستر عليها، كما تم ضبط 131 مواطنًا لنفس التهمة.

ولفتت إلى أنه تم تنفيذ عقوبة مباشرة بحق 78.247 مخالفًا، بينما تم إحالة 68114 للحصول على وثائق سفرهم، بالإضافة إلى إحالة 74180 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم.