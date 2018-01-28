بعد رحلة استمرت 79 يوما.. الرحالة القحطاني يصل تبوك
وصل الرحالة ناصر القحطاني، ظهر اليوم الأحد، إلى تبوك قادماً من منطقة نجران، سيراً على قدميه في محطته الأخيرة مدينة تبوك بعد رحلة استمرت 79 يومًا، كما قام فرع هيئة الرياضة بتبوك بإعداد مقراً لاستقبال القحطاني في ممشى المدينة.
وحمل القحطاني في رحلته الطويلة ثلاث رسائل سامية: الأولى عن اتحاد الرياضة المجتمعية من أجل مجتمع صحي رياضي، والثانية عن رؤية المملكة التي أطلقها سمو ولي العهد 2030، والرسالة الثالثة تحمل عنوان ” لا تترك أثرًا ” تهدف للمحافظة على البيئة والاهتمام بها.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3415 ] نشر منذ 3 ساعات
وهم كل المواعيد وهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26218 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني مابتوصل رسالته الا إذا مشى على رجوله
المسافة هذي كلها
يارب لك الحمد حن بخير ونعمة
طيارات وسيارات
ومواقع تواصل
وكل ماتريد إيصاله
لو هو فآخر الدنيا
ماياخذ منك ثواني
من قاموا بأختراع وتطوير التكنولوجيا
مامشوا كل هاالمسافات
على أقدامهم
ووصلوا أختراعاتهم وأبتكاراتهم بسهر وجهد وتفكير
بأختصار
شغلو عقولهم وماشغلو أقدامهم
عمومآ باالتوفيق
وحاول ترجع لنجران مشي بعد
علشان تكمل معروفك.