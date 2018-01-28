بعد رحلة استمرت 79 يوما.. الرحالة القحطاني يصل تبوك

محمود البلوي(صدى):

وصل الرحالة ناصر القحطاني، ظهر اليوم الأحد، إلى تبوك قادماً من منطقة نجران، سيراً على قدميه في محطته الأخيرة مدينة تبوك بعد رحلة استمرت 79 يومًا، كما قام فرع هيئة الرياضة بتبوك بإعداد مقراً لاستقبال القحطاني في ممشى المدينة.

وحمل القحطاني في رحلته الطويلة ثلاث رسائل سامية: الأولى عن اتحاد الرياضة المجتمعية من أجل مجتمع صحي رياضي، والثانية عن رؤية المملكة التي أطلقها سمو ولي العهد 2030، والرسالة الثالثة تحمل عنوان ” لا تترك أثرًا ” تهدف للمحافظة على البيئة والاهتمام بها.