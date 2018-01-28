العنزي: الشاب الأردني بتبرعه بكليته لصديقه السعودي ضرب أروع الأمثلة بالوفاء

علي القحطاني (صدى):

في بادرة إنسانية تدل على عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين السعودي والأردني، ضرب الشاب الأردني أحمد الزبن أروع الأمثلة والوفاء تجاه صديقه السعودي أسامة الشايع، عندما تبرع له بإحدى كليتيه.

وأوضح المتحدث الرسمي لسفارة المملكة العربية السعودية في الأردن عبد السلام بن عبد الله العنزي، أن الشاب الأردني أحمد الزبن الذي يبلغ 27 عاماً لبى نداء الإنسانية لإنقاذ حياة صديقه السعودي أسامه الشايع البالغ 33 عاماً، عندما علم بمرضه بالفشل الكلوي وحاجته للتبرع بكلى، حيث تقدم قبل أربعة أشهر لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من تطابق حالته وأن بإمكانه التبرع، حيث جاءت الفحوصات إيجابية وأن بإمكانه التبرع بإحدى كليتيه لصديقه، ولم يتردد في الموافقة على ذلك ، ضارباً بذلك مثالاً للوفاء بين الأشقاء.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن العملية أجريت يوم الثلاثاء الماضي بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وغادر المتبرع المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة، فيما لا يزال الشايع يستكمل علاجه في المستشفى، وسيغادر قريباً بإذن الله المستشفى فور إنهاء برنامجه العلاجي والتأهيلي.

ونقل العنزي تحيات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي وتمنياته بالشفاء العاجل للمتبرع الأردني، ولصديقه السعودي، داعياً المولى عز وجل أن ينعم عليهما بموفور الصحة والعافية.