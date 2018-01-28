مساعد الفيديو يشعل غضب مدرب وست بروميتش

نواف السالم(صدى):

فتح مدرب وست بروميتش ألبيون، آلان باردو، النار على حكم الفيديو المساعد، عقب انتهاء مباراة فريقه أمام ليفربول، في إطار كأس الاتحاد الانجليزي.

وتسبب حكم الفيديو المساعد في إثارة جدل واسع، بعد صدور قرارين ضد فريقه، على الرغم من فوز بروميتش على ليفربول 3-2.

وشهدت المباراة بين الفريقين أجواء غريبة، حيث لم يكن هناك شاشة كبيرة توضح اللقطات، في المباراة، حيث ألغى الحكم كريم باوسون هدفاً لوست بروميتش بداعي التسلل.

واحتسب بعدها ركلة جزاء للاعب ليفربول، المصري محمد صلاح، واستشار حكم الفيديو المساعد في المرتين، مما تسبب في غضب مدرب وست بروميتش.