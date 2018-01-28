جراحة ناجحة لاستئصال ورم يزن كيلو لمريض بمستشفى عيون الجواء العام

عادل الحربي (صدى):

تمكن أطباء مستشفى عيون الجواء العام، من إنهاء معاناة مريض من ورم يزن كيلو جرام في الظهر، بعد إجراء عملية جراحية ناجحة له.

وكان المريض يشكو من ألم في الظهر حيث كشفت الفحوصات الإشعاعية وجود ورم في الظهر، وأتفق الرأي الطبي على إجراء عملية جراحية.

وتم بنجاح استئصال الورم، الذي يبلغ وزنه كيلو جرام، وتبين أنه ورم حميد، فيما غادر المريض المستشفى معافاً بعد خضوعه للرعاية الطبية الكاملة والاطمئنان على صحته.