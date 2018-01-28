مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طلاب مدرسة في بيشة

أبها(صدى):

صرَّح المتحدث الإعلامي لتعليم بيشة، ناجي بن عايش السبيعي، بأنه قد حدثت مشاجرة بين طالبين في المرحلة المتوسطة شاركهما طلاب في المرحلة الثانوية، واستخدم فيها السلاح الأبيض.

وأوضح ” السبيعي ” ، أن المشاجرة نتج عنها إصابة طالبان، مشيراً إلى أن إدارة المدرسة اتخذت إجراءاتها الرسمية، وسيتم تنفيذها من قبل مكتب تعليم محافظة تثليث.

وطالب الأهالي، بفتح مدارس ثانوية جديدة في القرى الأخرى، أو فصل المرحلة المتوسطة عن الثانوية، حتى نتجنب هذه الأنواع من المشاكل.