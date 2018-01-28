مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طلاب مدرسة في بيشة
صرَّح المتحدث الإعلامي لتعليم بيشة، ناجي بن عايش السبيعي، بأنه قد حدثت مشاجرة بين طالبين في المرحلة المتوسطة شاركهما طلاب في المرحلة الثانوية، واستخدم فيها السلاح الأبيض.
وأوضح ” السبيعي ” ، أن المشاجرة نتج عنها إصابة طالبان، مشيراً إلى أن إدارة المدرسة اتخذت إجراءاتها الرسمية، وسيتم تنفيذها من قبل مكتب تعليم محافظة تثليث.
وطالب الأهالي، بفتح مدارس ثانوية جديدة في القرى الأخرى، أو فصل المرحلة المتوسطة عن الثانوية، حتى نتجنب هذه الأنواع من المشاكل.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3415 ] نشر منذ 3 ساعات
وين حنا فيه بايه
هههههههههههههههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26218 ] نشر منذ 2 ساعتين
حب الخشوم وشحذة الديات عبر مواقع التواصل
وتعليم المراجل الخاطيء من قبل بعض الأباء
لأولادهم
سبب تمادي الكثير من الشباب
ولاذبح له الولد واحد
جاك أبوه وأمه
يطلبون الناس
وولدنا أحسن واحد
ومحافظ على الصلوات وتوه بدى يحفظ القرآن
ومايفتح لمذن المسجد الا هو
وووووو خذلك
من ذا الهروج.
ياناس ياعالم
التهاون في العقوبات سبب أزدهار المجرمين
في كل مجتمع
وليس مجتمعنا فقط
بل كل المجتمعات.