حالة نادرة لتوأم متطابق تقابل قوافل طب أسنان القصيم

سالم المطيري(صدى):

قابلت قوافل طب الأسنان التي نفّذتها جامعة القصيم حالةً غريبة ونادرة أثناء زيارتها لمدرسة الإمام الصنعاني الابتدائية عند فحص توأم متطابق، والذي اكتشف الطبيب بعد فحصهما أنهما يعانيان من آلام في نفس السن وبنفس التشخيص (Molars Incisors Hypo mineralization).

واعتقد الطبيب أنه قد أعاد الكشف على أسنان الطفل ذاته؛ لكن بسؤال الطفل تَبَيّن أنه قد فحص أخاه التوأم، كما أكد أن تلك الحالة تظهر بسبب نقص في العناصر الأساسية المكونة للأسنان.

وجدير بالذكر، أن قافلة طب الأسنان التي نظّمتها جامعة القصيم بمركز الفويلق، شارك بها أكثر من 100 متطوع ومتطوعة من الكلية، وأشرف عليها عدد من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس.