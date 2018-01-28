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أمير جازان يتفاعل مع مناشدة رجل أمن متقاعد

أمير جازان يتفاعل مع مناشدة رجل أمن متقاعد
تركي السالم(صدى):

تفاعل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود، أمير منطقة جازان بالإنابة، مع رجل أمن متقاعد يعاني من شلل نصفي، كان قد أوقفت خدماته إثر دين لأحد البنوك.

وقال رجل الأمن الذي يدعى ” طاهر عواف ” ، إنه يناشد سمو الأمير بسداد دينه، لكونه عسكرياً يعاني من شلل نصفي إثر إصابة من العمل.

ويأتي هذا التفاعل؛ نظراً لاهتمام الأمير بالمواطنين والوقوف على حالاتهم.


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