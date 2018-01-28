” حساب المواطن ” يوضح طريقة تعديل الحساب البنكي واعتماده

علي القحطاني(صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، عن طريقة تعديل رقم آيبان الحساب البنكي، وكيفية اعتماده للاستفادة من دعم البرنامج.

وأوضح الحساب الرسمي للبرنامج على ” تويتر ” ، أن الخطوة الأولى من التتعديل تتمثل في الدخول إلى استكمال الطلبـ ثم الدخول على الحساب البنكي وإدخال الآيبان الجديد، ثم يتم الدخول على الصفحة الرئيسية ومن ثم حالة الاستحقاق.

وأضاف أن الخطوة الرابعة تتمثل في الضغط على تأكدي الحساب البنكي، ثم الضغط على ” نعم ” للتأكيد، ويتم الاعتماد بعد وصول رسالة نصية تؤكد ذلك.