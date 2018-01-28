الأزهر يطالب بتجفيف منابع الجماعات الإرهابية والضرب بقوة على يد من يدعمونها

القاهرة(صدى):

أدان الأزهر بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بوسط العاصمة الأفغانية كابل، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.

وقال الأزهر في بيان له اليوم، إن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم وقيم كل الأديان السماوية والتقاليد والأعراف الإنسانية، داعيًا إلى ضرورة التصدي بقوة وحسم لهذه الجماعات الإرهابية التي باتت تهدد العالم أجمع.

وطالب البيان بضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي بأكمله، لتجفيف منابع الجماعات الإرهابية والضرب بقوة على يد من يدعمونها، معربًا عن خالص التعازي لأفغانستان حكومةً وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء.