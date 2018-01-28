فيديو مؤثر لانهيار عروس عقب غناء شقيقتها لها

القاهرة(صدى):

انهارت عروس مصرية ولم تتمالك دموعها بسبب تأثرها بكلمات أغنية أدتها شقيقتها بطريقة رائعة خلال حفل الزفاف.

واستعانت شقيقة العروس بألحان أغنية ” زفونا يا ناس ” للفنانة يارا بعد تعديل كلماتها لتعبر عن مدى تعلقها بشقيقتها وتأثرها بترك منزل أسرتها وذهابها لمنزل الزوجية، لتتعانقا سويا في نهايتها وسط تصفيق وحماس المعازيم.