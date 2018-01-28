فيديو مؤثر لانهيار عروس عقب غناء شقيقتها لها
انهارت عروس مصرية ولم تتمالك دموعها بسبب تأثرها بكلمات أغنية أدتها شقيقتها بطريقة رائعة خلال حفل الزفاف.
واستعانت شقيقة العروس بألحان أغنية ” زفونا يا ناس ” للفنانة يارا بعد تعديل كلماتها لتعبر عن مدى تعلقها بشقيقتها وتأثرها بترك منزل أسرتها وذهابها لمنزل الزوجية، لتتعانقا سويا في نهايتها وسط تصفيق وحماس المعازيم.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1031 ] نشر منذ 3 ساعات
مدري وش يحسون به اذا يرسلون كذا هذا شي خاص وطبيعي بعد لازم الناس تعرف 😒
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3415 ] نشر منذ 3 ساعات
يارباهـ ي للطيف حيل والله
قسم من حقها تبكي واللله
شكلها قلبت عليها المواجع
ودفاتر الذكريات القديمة و الأليمة
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23928 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23928 ] نشر منذ 3 ساعات
ليش يختي😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭قدك غاديه تنتجين نسخ ثانيه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2293 ] نشر منذ 2 ساعتين
صح يالستي محرومه-هي عارفه انها تبي تنتج نسخ ثانيه لاراحت البيت -ويبداء الفرح الحقيقي ساعتها-بس البكاء لزوم الشغل قدام الناس ومجامله لاختها-
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم[ عدد التعليقات: 26218 ] نشر منذ 2 ساعتين
🤔
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15993 ] نشر منذ 2 ساعتين
يحزنوا 😜