  • الأحد 28

    يناير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. فيديو مؤثر لانهيار عروس عقب غناء شقيقتها لها

فيديو مؤثر لانهيار عروس عقب غناء شقيقتها لها

فيديو مؤثر لانهيار عروس عقب غناء شقيقتها لها
القاهرة(صدى):

انهارت عروس مصرية ولم تتمالك دموعها بسبب تأثرها بكلمات أغنية أدتها شقيقتها بطريقة رائعة خلال حفل الزفاف.

واستعانت شقيقة العروس بألحان أغنية ” زفونا يا ناس ” للفنانة يارا بعد تعديل كلماتها لتعبر عن مدى تعلقها بشقيقتها وتأثرها بترك منزل أسرتها وذهابها لمنزل الزوجية، لتتعانقا سويا في نهايتها وسط تصفيق وحماس المعازيم.


الوسوم:, ,

7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1031 ] نشر منذ 3 ساعات

مدري وش يحسون به اذا يرسلون كذا هذا شي خاص وطبيعي بعد لازم الناس تعرف 😒

[ عدد التعليقات: 3415 ] نشر منذ 3 ساعات

يارباهـ ي للطيف حيل والله
قسم من حقها تبكي واللله
شكلها قلبت عليها المواجع
ودفاتر الذكريات القديمة و الأليمة

[ عدد التعليقات: 23928 ] نشر منذ 3 ساعات

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 2293 ] نشر منذ 2 ساعتين

صح يالستي محرومه-هي عارفه انها تبي تنتج نسخ ثانيه لاراحت البيت -ويبداء الفرح الحقيقي ساعتها-بس البكاء لزوم الشغل قدام الناس ومجامله لاختها-

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *