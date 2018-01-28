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بالصور.. شتاء الدول الأوروبية بين المعاناة والسخرية

بالصور.. شتاء الدول الأوروبية بين المعاناة والسخرية
متابعات(صدى):

حول بعض الأشخاص المعاناه من انخفاض درجات الحرارة الكبير الذي تشهده بعض الدول في فصل الشتاء تصل للتجمد ، إلى سخرية .

حيث التقطوا عدد من الصور الطريفة التي توضح المعاناة من التجمد وصعوبة ممارسة الحياة بشكل طبيعي .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1031 ] نشر منذ 3 ساعات

مساكين 😰والله تجمدت معهم

الحمدلله حنا بخير ونعمه❤️

[ عدد التعليقات: 7701 ] نشر منذ 3 ساعات

اووووووووف الحــمد لله إن حِــــنا مَحــنا مَعـــهم .🤔⛄️❄️⛄️🙄😳🤔.

[ عدد التعليقات: 2293 ] نشر منذ 3 ساعات

الناس تتصرف -لكن-
المساكين الطيور والحيوانات في الشوارع والغابات

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