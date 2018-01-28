بالصور.. شتاء الدول الأوروبية بين المعاناة والسخرية
حول بعض الأشخاص المعاناه من انخفاض درجات الحرارة الكبير الذي تشهده بعض الدول في فصل الشتاء تصل للتجمد ، إلى سخرية .
حيث التقطوا عدد من الصور الطريفة التي توضح المعاناة من التجمد وصعوبة ممارسة الحياة بشكل طبيعي .
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1031 ] نشر منذ 3 ساعات
مساكين 😰والله تجمدت معهم
الحمدلله حنا بخير ونعمه❤️
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7701 ] نشر منذ 3 ساعات
اووووووووف الحــمد لله إن حِــــنا مَحــنا مَعـــهم .🤔⛄️❄️⛄️🙄😳🤔.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2293 ] نشر منذ 3 ساعات
الناس تتصرف -لكن-
المساكين الطيور والحيوانات في الشوارع والغابات