بالصور.. شتاء الدول الأوروبية بين المعاناة والسخرية

متابعات(صدى):

حول بعض الأشخاص المعاناه من انخفاض درجات الحرارة الكبير الذي تشهده بعض الدول في فصل الشتاء تصل للتجمد ، إلى سخرية .

حيث التقطوا عدد من الصور الطريفة التي توضح المعاناة من التجمد وصعوبة ممارسة الحياة بشكل طبيعي .