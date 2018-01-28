التعاون الإسلامي تعد قائمة بامتيازات التأشيرات للدول الأعضاء

عادل الحربي(صدى):

قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير حميد أوبيليرو، أن المنظمة أعدت قائمة بامتيازات التأشيرات في الدول الأعضاء.

وأكد ” أوبيليرو ” أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقرار المؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة بشأن تبسيط إجراءات التأشيرات والجمارك.

وأشار ” أوبيليرو ” إلى أن هذه القائمة ستقدّم إلى الدورة العاشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة التي تستضيفها جمهورية بنجلاديش الشعبية في العاصمة داكا، خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير 2018.