التعاون الإسلامي تعد قائمة بامتيازات التأشيرات للدول الأعضاء
قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير حميد أوبيليرو، أن المنظمة أعدت قائمة بامتيازات التأشيرات في الدول الأعضاء.
وأكد ” أوبيليرو ” أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقرار المؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة بشأن تبسيط إجراءات التأشيرات والجمارك.
وأشار ” أوبيليرو ” إلى أن هذه القائمة ستقدّم إلى الدورة العاشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة التي تستضيفها جمهورية بنجلاديش الشعبية في العاصمة داكا، خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير 2018.
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