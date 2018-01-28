قرية بـ ” جازان ” تكرم معلما سودانيا ربى أجيالا قبل 33 عام

تركي السالم(صدى):

قامت قرية ” وادي عمود ” بمحافظة ” الريث ” في جازان، بتكريم أحمد شارف السلامي، معلم سوداني، كان أول من عمل بالمدرسة الابتدائية بالقرية قبل نحو 33 عامًا، ربى خلالها أجيالًا وكان له أثر كبير في مواطني القرية.

ورحب أهالي القرية وشيخ القبيلة، الشيخ علي شوعان السلمي، بالمعلم السوداني، وأهداه بشته، واحتفوا به كثيرًا، كما استضافه زملائه القدامى المعلمون بالمدرسة.

وفي هذا السياق، قال مفرح بن يحيي الريثي، مدير مكتب التعليم بمحافظة ” الريث ” التابعة لجازان، أن المعلم ” السلامي ” عمل بالمحافظة منذ عام 1405 هـ، وكانت المدرسة نائية، لكنه بالرغم من ذلك استمر في تعليم الطلاب.

يُذكر أن المعلم كان قد رحل إلى السودان، ولكنه علد إلى المملكة مرة أخرى مع ابنته، ليتم التواصل معه؛ لتكريمه على سابق فضله.