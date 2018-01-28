بن دغر يدعو تحالف دعم الشرعية التدخل لإنقاذ عدن

فهمي محمد(صدى):

أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء اليمني، أنه لا ينبغي أن تذهب جهود العرب ودماؤهم في اليمن إلى سقوط الوحدة وتقسيم اليمن، في إشارة إلى المواجهات بين مليشيا المجلس الانتقالي وقوات الشرعية.

وأضاف، أن اليمن تتمزق لأننا نصمت ولا نصرخ، قائلاً: ” هناك في صنعاء يجري تثبيت الانقلاب على الجمهورية، وهنا في عدن يجري الانقلاب على الشرعية ومشروع الدولة الاتحادية “.

وأكد ” بن دغر ” ، أن إيران تسعى للحصول على تعزيز لوجودها في اليمن عن طريق الحوثيين، لافتاً إلى أن الشعب اليمني يعطيها ثلث الأرض وثلاثة أرباع السكان، لتحكم وتتحكم بهم، بهذا التقسيم.

وقال: ” ستغدو ممارسات البعض منا التي تستهدف الشرعية مكاسب كبيرة بيد العدو، وخطر حقيقي على أمننا الإقليمي والعربي، سيغدو الحوثيون مشكلة أخرى في الوطن العربي ” .

وأوضح رئيس الوزراء اليمني، أن وحدة الموقف العربي والصراحة والصدق كما يتجلى في موقف المملكة وما نأمله ونتوقعه مخلصين في موقف الإمارات وكل دول التحالف العربي في التعامل مع الأزمة في عدن التي تنحو شيئاً فشيئاً نحو المواجهة العسكرية الشاملة شرط لإنقاذ الموقف، كما هي شرط لإنقاذ اليمن من التقسيم والتقزيم.

ولفت إلى أنه ينبغي الامتناع عن الممارسات غير الواعية في عدن، هذه خدمة مباشرة للحوثيين وإيران وحلفائهم بالمنطقة، مؤكداً أنهم فشلوا في إثارة أبناء عدن على الحكومة عبر تدمير الخدمات والمرتبات فانتظمت الخدمات والمرتبات، لجأوا لإسقاط الحكومة عن طريق تدمير الريال اليمني ففشلوا، والفضل هنا يعود للمملكة التي رفدت خزينة اليمن بملياري دولار.

وأضاف: اليوم يتحركون عسكرياً، باستحداث نقاط عسكرية جديدة والهجوم على معسكرات الشرعية، ومكنة إعلام هائلة، هذا أمر خطير، وعلى التحالف والعرب جميعاً أن يتحركوا لإنقاذ الموقف، فالأمر بيدهم دون غيرهم، والأمل كما نراه نحن في الحكومة معقود على الإمارات،صاحبة القرار اليوم بعدن العاصمة المؤقتة “.

وتابع :” أثار حفيظتهم نحاج الحكومة في استعادة مؤسسات الدولة ودعم جهود بناءالجيش والأمن،وتنفيذ العديد من المشاريع،أغاضهم أن شرعية الرئيس المنتخب من الملايين من أبناء اليمن لازالت تقف صلبة على أرض الواقع،فلجأوا لأكذوبةالفساد سخروا لها إعلام دون ضمير وأقلام دون وازع من عقل أو دين “.