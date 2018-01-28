اليوم.. رياح شمالية باردة جافة تضرب أجزاء المملكة

سالم المطيري(صدى):

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأحد، أن المملكة تشهد اليوم رياح شمالية باردة وجافة ونشطة في الشرقية وشرق الوسطى وشمال شرق المملكة.

وأوضح ” المسند ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الجبهة الباردة تتوغل في أجواء المملكة والخليج وتخفض درجة الحرارة بشكل محسوس، متوقعًا أن تبقى الكتلة الهوائية متربعة فوق المملكة طول هذا الأسبوع.

وأشار إلى أن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ27 محطة في المملكة، لافتًا إلى أن درجة الحرارة اليوم أقل من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة.