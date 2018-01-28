بدء مسح شامل على 15 مدرسة بالرياض للكشف عن المصابين بالجنف

حمود العنزي (صدى):

أعلن مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الرياض، الدكتور حمد بن عبدالله الهاجري، عن بدء إجراء مسح ميداني على 15 مدرسة ابتدائية ومتوسطة للبنين والبنان في المنطقة؛ لمعرفة نسبة انتشار مرض الجنف.

وأشار ” الهاجري ” إلى أن المسح يشمل عدداً من الإجراءات التثقيفية والوقائية، مضيفاً أن يصيب كافة الأعمار لكنه شائعاً عند الأطفال ما بين 9 إلى 15 عاماً، وعند الإناث أكثر من الذكور.

ومن المنتظر، أن يقوم الفريق ببرنامج توعوي للتعريف بالمرض في المدارس المستهدفة، وعمل فحوصات سريرية لاكتشاف الحالات المصابة بالمرض وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأوضح ” الهاجري ” ، أن هذا المرض عابرة عن التواء وانحناء غير طبيعي في العمود الفقري، حيث يرتفع مستوى أحد الكتفين، أو يبرز أحدهم عن الآخر، بالإضافة إلى بروز القفص الصدري، واختلاف طول الساقين.