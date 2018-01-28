تنفيذا للأمر السامي.. بلدية صوير تودع بدل الغلاء والعلاوة السنوية بحسابات الموظفين

علي العنزي(صدى):

أودعت بلدية صوير، ممثلة بإدارة الموارد البشرية بالبلدية، رواتب الموظفين والموظفات مشمولة بالعلاوة السنوية، وبدل غلاء المعيشة بواقع 1000 ريال لمدة سنة، وذلك تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ووجه رئيس بلدية صوير المهندس تركي بن عبدالعزيز السلامة، الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، على هذه اللفتة الكريمة.