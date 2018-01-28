أمجد طه: الإخوان مثل الحوثيين.. وقطرلا تريد الخير للتحالف العربي

طلال الضوي(صدى):

أكد أمجد طه الخبير الاستراتيجي والسياسي، اليوم الاحد، على عدم إمكانية الوثوق في جماعة الإخوان المسلمين، لافتًا إلى أن النظام القطري لا يريد الخير للتحالف العربي.

وقال ” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لا تثق في الإخوان ولو قدموا لك غاليهم الرخيص.. قد سبق وقلنا نظام قطر لا يريد الخير للتحالف العربي ..وبعد المقاطعة تبين ذلك..والآن نقول الإخوان كـ الحوثي. لا تخف أبداً أن ترفع صوتك من أجل التعاطف مع اهل الجنوب العربي ضد ظلم إيران والإخوان “.