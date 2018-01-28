بعد ارتفاع وتيرة الاشتباكات في خورمكسر.. مطار عدن يعلق رحلاته

فهمي محمد(صدى):

أغلق مطار عدن الدولي، أبوابه في وجه الرحلات الجوية؛ على خلفية ارتفاع وتيرة الاشتباكات الواقعة في خورمكسر.

وكشفت مصادر إن القرار تسبب في تعليق مئات المسافرين في صالات مطار عدن؛ حيث أقلعت جميع الطائرات المتواجدة في المطار دون مسافرين.

وقالت المصادر أن الخطوط الجوية اليمنية، في صدد دراسة تحويل الرحلات إلى مطار سيئون في حال استمرت الاشتباكات.

وارتفعت وتيرة الأحداث في عدن منذ صباح اليوم، بين بين قوات الحماية الرئاسية، والقوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يقوده عيدروس الزبيدي.