الجدعان: قرار السماح للمرأة بالقيادة له أثر كبير على التمويل الطويل الأجل

عادل الحربي (صدى):

قال وزير المالية، محمد عبدالله الجدعان، اليوم الأحد، في خلال الاجتماع الاقتصادي السنوي لعام 2018، أن قرار السماح للمرأة بالقيادة له أثر كبير على التمويل الطويل الأجل.

وأضاف ” الجدعان ” ، ” ليس لدينا تسامح مع الفساد الذى يهدر الأموال العامة ونريد ضمان استدامة نمو الاقتصاد الوطني. ” .

كما أشار ” الجدعان ” إلى أن الحكومة عملت على وضع إطار للخصخصة من خلال برنامج التحول الذي يهدف إلى جمع ما يقرب من 200 مليار دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة.