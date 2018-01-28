الجدعان: قرار السماح للمرأة بالقيادة له أثر كبير على التمويل الطويل الأجل
قال وزير المالية، محمد عبدالله الجدعان، اليوم الأحد، في خلال الاجتماع الاقتصادي السنوي لعام 2018، أن قرار السماح للمرأة بالقيادة له أثر كبير على التمويل الطويل الأجل.
وأضاف ” الجدعان ” ، ” ليس لدينا تسامح مع الفساد الذى يهدر الأموال العامة ونريد ضمان استدامة نمو الاقتصاد الوطني. ” .
كما أشار ” الجدعان ” إلى أن الحكومة عملت على وضع إطار للخصخصة من خلال برنامج التحول الذي يهدف إلى جمع ما يقرب من 200 مليار دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 49 دقيقة
اتقوا الله فيما تقولون ولا ينخدع الناس بقول ليس له مستند..
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3415 ] نشر منذ 44 دقيقة
لا يسعنا إلا قولنا سمعنا واطعنا
ولاة امورنا حفظهم الله
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2293 ] نشر منذ 41 دقيقة
والله يابو محمد
أصبحت الأحوال حسب المزاج اذا حبوا يسندون اسندوا واذا حبوا ان يكون بدون سند فلا يوجد سند-