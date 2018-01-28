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الجدعان: قرار السماح للمرأة بالقيادة له أثر كبير على التمويل الطويل الأجل

الجدعان: قرار السماح للمرأة بالقيادة له أثر كبير على التمويل الطويل الأجل
عادل الحربي (صدى):

قال وزير المالية، محمد عبدالله الجدعان، اليوم الأحد، في خلال الاجتماع الاقتصادي السنوي لعام 2018، أن قرار السماح للمرأة بالقيادة له أثر كبير على التمويل الطويل الأجل.

وأضاف ” الجدعان ” ، ” ليس لدينا تسامح مع الفساد الذى يهدر الأموال العامة ونريد ضمان استدامة نمو الاقتصاد الوطني. ” .

كما أشار ” الجدعان ” إلى أن الحكومة عملت على وضع إطار للخصخصة من خلال برنامج التحول الذي يهدف إلى جمع ما يقرب من 200 مليار دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 49 دقيقة

اتقوا الله فيما تقولون ولا ينخدع الناس بقول ليس له مستند..

[ عدد التعليقات: 2293 ] نشر منذ 41 دقيقة

والله يابو محمد
أصبحت الأحوال حسب المزاج اذا حبوا يسندون اسندوا واذا حبوا ان يكون بدون سند فلا يوجد سند-

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